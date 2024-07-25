Sungurlulu hemşehrimiz Türkiye Belediyeler Birliği eski Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, Bakan Murat Kurum tarafından Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak atadı.

HALİL İBRAHİM AZAK KİMDİR?

H. İbrahim Azak 1971 yılında Çorum’un Sungurlu ilçesinde doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini Sungurlu’da tamamlayan Azak, Konya Selçuk Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Memuriyete 1990’da Sungurlu Belediyesi’nde Bilgisayar İşletmeni olarak başlayan Azak;1997-2000 yılları arasında Yörüklü Belediyesi’nde Muhasip, 2000-2009 yılları arasında Sungurlu Belediyesi’nde sırasıyla Şef, Yazı İşleri Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı, 2009-2010 yılları arasında Çorum İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Türkiye Belediyeler Birliği’ne Eğitim Müdürü olarak naklen atandı. Türkiye Belediyeler Birliği’nde sırasıyla; Destek Hizmetleri Müdürü ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.

24 Temmuz 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un takdirleri ile Daire Başkanı olarak atandı.

Türkiye Belediyeler Birliği’nde görev yaptığı süre içerisinde Çorum başta olmak üzere tüm belediyelere hizmet eden hemşehrimiz Azak Belediye Başkanları başta olmak üzere, Belediye Meclis Üyeleri ve Personellerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu konularında çok sayıda eğitim verdi.

Editör: Haber Merkezi