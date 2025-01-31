8 Ocak 2025 tarihinde 78 yaşında hayatını kaybeden eski kebapçı ve perdeci esnafından Halil Esmek’in eşi Gülten Esmek de, uzun süreden beri yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah hayata veda etti.

Abidin ve Nurten Esmek’in anneleri, perdeci Mustafa Esmek’in yengesi olan Gülten Esmek’in cenazesi, yarın (1 Şubat 202 Cumartesi günü) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda yapılacak törenden sonra Çağşak köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.