Buharaevler-Mimar Sinan arasında sefer yapan 5 A otobüsünde dün akşam saatlerinde, bir yolcunun şoförle tartıştığı anlar vatandaş cep telefonuna yansıdı.

Tartışmada şoförün alttan almasına rağmen yolcunun şoföre tehditleri dikkat çekerken, diğer yolcular tedirginlikle duruma şahit oldu.

Yolcunun "Şoförlüğünü yapacaksın, istersen Belediye Başkanını ara beni bağlamaz kardeşim, ben paramı çekmişim mi çekmişim, sen kimsin Belediye Başkanın kim? Sen benim elimde olacaksın var ya. Oğlum size belediye boşuna ekmek veriyor boşuna. Sen Saat Kulesine çek yapacağımı biliyorum" sözleri tepki çekti.

Yolcunun yaklaşık iki buçuk dakika boyunca kendisine söz söylemesine rağmen otobüs şoförünün sakinliğini koruması dikkat çekti.