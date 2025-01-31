Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 16. Sokak’ta ikamet eden N.T. eşi S.T., kızı D.T.D. ve damadı O.D., doğalgaz zehirlenmesi şüphesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayeti ile hastanede tedavi altına alınan 4 kişiden D.T.D. ie eşi O.D., Ankara Özel Asal Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

İkamette doğalgaz sızıntısı olma ihtimaline karşı Çorumgaz ekibine bilgi verildiği öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK