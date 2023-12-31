Çorumlu eski milli güreşçi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş antrenörlerinden Selçuk Şahin önceki gün arkadaşları ile gittiği halı saha maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale sonrası eski milli güreşçi bu sabaha karşı kalp krizinden hayatını kaybetti.

Selçuk Şahin'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Mecitözü'ne bağlı Kuyucak köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.