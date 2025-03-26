Eczacı Şair Yazar Bekir Sami Ünsal, ziyaret sırasında Hastane Başhekimi Gözde Aydın Narin ve İlçe Sağlık Müdür Vekili Amine Günaydın’a sağlıkçılar için yazdığı “Sağlık Erleri” adlı şiirini tablo şeklinde hediye etti.
Ünsal, “Dünyada ve ülkemizde sağlık en önemli hizmet alanlarından birisidir. Bu sebeple, şiir yazan bir kimse olarak 5 yıl önce "Sağlık Erleri" isimli bir şiirimle, sağlık hizmeti sunan önemli meslek dallarını içine kapsayacak bir çalışma yapmıştım. Şu an bu şiirimi revize etmiş bulunuyorum. Tıp Bayramı kapsamında İlçemiz Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gözde Aydın Narin ve İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Amine Günaydın’ı ziyaret ederek şiirimi tablo şeklinde sundum. İlgi ve teveccühleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ziyarete eşlik eden, önceki dönem Belediye Başkanı Ahmet Karacif’e de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Yurdumuzun her bir köşesinde, insan hayatının kutsiyetine büyük önem vererek çalışan, büyük özveri ve sabırla, üstün bir gayretle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın “Tıp Bayramı” kutlu olsun.” dedi.
SAĞLIK ERLERİ
Sağlıkçı, hizmette bir ulu çınar
Dinen feryatlarda, alın teri var
Savaşta, barışta hep diyar diyar
Koşar hizmetlere sağlık erleri.
Karanlık gecede ışıyanlardır
Kutsal bir gayeyi taşıyanlardır
Onlar gönüllerde yaşayanlardır
Koşar hizmetlere sağlık erleri.
Minnettar onlara bu aziz vatan
Her yerde her zaman cana can katan
Yüreğinde eser yoktur korkudan
Koşar hizmetlere sağlık erleri.
Cepheden cepheye koşarak hizmet
Eder fedakârca, ne büyük nimet!
Emektarlarını unutmaz millet!
Koşar hizmetlere sağlık erleri.
Dini, dili, ırkı söz etmeksizin
Yardım eder; bir fark gözetmeksizin
Gurur duy ey! halkım, bu ekip sizin
Koşar hizmetlere sağlık erleri.
Hekimim, eczacım, diyetisyenim
Psiko ve fizyo-terapistlerim
Biyolog ve tıbbi mühendislerim
Koşar hizmetlere sağlık erleri.
Çalışkan hemşire fedakâr ebe
Bir tebessüm, kâfi ona hitabe
Yaptıkları hizmet, olur kitabe
Koşar hizmetlere sağlık erleri.
Tıbbi sekreterle yürür her ahvâl
Tekniker, teknisyen, paramedikal
Odyolog, perfüzyon; hepsi mühim dal!
Koşar hizmetlere sağlık erleri.
Yönetim, her biri ayrı kıymetli
Teknik kadroları güvenlikleri
Hepiniz yurdumun göz bebekleri
Koşar hizmetlere sağlık erleri.
Onların eliyle şifa bulur can
Peşinde olduğu ne şöhret ne şan!
Haksöyler der; her bireri kahraman!
Koşar hizmetlere sağlık erleri.