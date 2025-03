Eczacı Şair Yazar Bekir Sami Ünsal, ziyaret sırasında Hastane Başhekimi Gözde Aydın Narin ve İlçe Sağlık Müdür Vekili Amine Günaydın’a sağlıkçılar için yazdığı “Sağlık Erleri” adlı şiirini tablo şeklinde hediye etti.

Ünsal, “Dünyada ve ülkemizde sağlık en önemli hizmet alanlarından birisidir. Bu sebeple, şiir yazan bir kimse olarak 5 yıl önce "Sağlık Erleri" isimli bir şiirimle, sağlık hizmeti sunan önemli meslek dallarını içine kapsayacak bir çalışma yapmıştım. Şu an bu şiirimi revize etmiş bulunuyorum. Tıp Bayramı kapsamında İlçemiz Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gözde Aydın Narin ve İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Amine Günaydın’ı ziyaret ederek şiirimi tablo şeklinde sundum. İlgi ve teveccühleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ziyarete eşlik eden, önceki dönem Belediye Başkanı Ahmet Karacif’e de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Yurdumuzun her bir köşesinde, insan hayatının kutsiyetine büyük önem vererek çalışan, büyük özveri ve sabırla, üstün bir gayretle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın “Tıp Bayramı” kutlu olsun.” dedi.

SAĞLIK ERLERİ

Sağlıkçı, hizmette bir ulu çınar

Dinen feryatlarda, alın teri var

Savaşta, barışta hep diyar diyar

Koşar hizmetlere sağlık erleri.

Karanlık gecede ışıyanlardır

Kutsal bir gayeyi taşıyanlardır

Onlar gönüllerde yaşayanlardır

Koşar hizmetlere sağlık erleri.

Minnettar onlara bu aziz vatan

Her yerde her zaman cana can katan

Yüreğinde eser yoktur korkudan

Koşar hizmetlere sağlık erleri.

Cepheden cepheye koşarak hizmet

Eder fedakârca, ne büyük nimet!

Emektarlarını unutmaz millet!

Koşar hizmetlere sağlık erleri.

Dini, dili, ırkı söz etmeksizin

Yardım eder; bir fark gözetmeksizin

Gurur duy ey! halkım, bu ekip sizin

Koşar hizmetlere sağlık erleri.

Hekimim, eczacım, diyetisyenim

Psiko ve fizyo-terapistlerim

Biyolog ve tıbbi mühendislerim

Koşar hizmetlere sağlık erleri.

Çalışkan hemşire fedakâr ebe

Bir tebessüm, kâfi ona hitabe

Yaptıkları hizmet, olur kitabe

Koşar hizmetlere sağlık erleri.

Tıbbi sekreterle yürür her ahvâl

Tekniker, teknisyen, paramedikal

Odyolog, perfüzyon; hepsi mühim dal!

Koşar hizmetlere sağlık erleri.

Yönetim, her biri ayrı kıymetli

Teknik kadroları güvenlikleri

Hepiniz yurdumun göz bebekleri

Koşar hizmetlere sağlık erleri.

Onların eliyle şifa bulur can

Peşinde olduğu ne şöhret ne şan!

Haksöyler der; her bireri kahraman!

Koşar hizmetlere sağlık erleri.

