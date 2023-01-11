Hakimiyet Gazetesi Yönetim Kurulu kararıyla yapılan yeni görevlendirme üzerine, odasını yeni Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın’a teslim eden AK Parti Milletvekili aday adayı Erol Taşkan, “Mesleğimizin genç kuşağı olarak başarılı çalışmalara imza atan Mustafa Burak Yalçın kardeşime yeni görevinde başarılar diliyorum, Allah başarıları daim etsin. Bize okul, aile, rızık kapısı ve huzur yuvası olan Hakimiyet’te yetişen genç kardeşlerimizin varlığı, her daim gururumuz oldu. Hizmet bayrağını kardeşime teslim etmenin huzurunu yaşıyorum” görüşüne yer vererek yeni Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın’ı kutladı.

Aldığı zor görevin bilinciyle hareket edeceğini söyleyen Mustafa Burak Yalçın ise kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğine inandığını vurgulayarak AK Parti’den milletvekili aday adayı olan Erol Taşkan’a başarı dileklerini iletti.



(Volkan SINAYUÇ)

