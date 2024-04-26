Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması 24 Nisan’da gerçekleştirildi. Mahkeme, Mahmut Selçuk’a yumruk atan Erkan Gül için toplamda 6 yıl 3 ay ve ayrıca 10 ay hapis cezasının yanı sıra spor kulüplerinin, federasyonların, sportif faaliyet icra eden kulüp ve derneklerin yönetim ve denetim organlarına 5 yıl girememesine karar verirken, hükmün açıklanmasını geri bırakarak 5 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Sanıklardan Kadir Bayat, 112 gün hapis, 2240 lira + 7080 lira adli para cezası ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, Bayat’ın 5 yıl denetime tabii tutulmasına karar verdi.

Sanıklardan Samet Özdemir ve Muhsin Avşar’a 10’ar ay hapis ve 4.500’er lira para cezası veren mahkeme, hak uygulanarak 5 yıl denetime tabii tutulmasını kararlaştırdı.

Mahmut Selçuk, maddi ve manevi tazminat talebinin ise ayrı bir dava olarak açılacağını söyledi.