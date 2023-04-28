Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, hem şampiyonluk, hem de play-off yarışını direkt ilgilendiren zorlu maçta, İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 15.00’te başlayacak maçta Kutluhan Bilgiç’in yardımcılıklarını ise yine İzmir bölgesinden Hüseyin Kıvanç Durmaz ile Muhammet Ali Doğan yapacak. Çorum FK’nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta Muğla bölgesinden Hakan Ülker de dördüncü hakem olarak görev alacak.

41 yaşındaki orta hakem Kutluhan Bilgiç, kariyerinde Çorum FK’nın ilk kez maçını yönetecek. A klasman hakemi Bilgiç, Düzcespor’un ise 2020-2021 Sezonunda, sahasında 68 Aksaray Belediye’ye 3-0 yenildiği play-off çeyrek final karşılaşmasında düdük çaldı.

(Hüseyin AŞKIN)