Ahlatcı Çorum FK’nın Bandırmaspor’la oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futblo Ligi 22.hafta maçını İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Yiğit Arslan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda, saat 20.00’de başlayacak maçta Yiğit Arslan’ın yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Sezgin Çınar ile İstanbul bölgesinden Oğuz Kağan Çalışır yönetecek. Rize bölgesinden Sinan Dereci ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM’UN 4 MAÇINI YÖNETTİ

40 yaşındaki orta hakem Yiğit Arslan, Ahlatcı Çorum FK’nın bugüne kadar 4 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, tek galibiyetinde, 2021-2022 sezonunda konuk ettiği 1461 Trabzon’u 2-1 yendi.

Ahlatcı Çorum FK, Yiğit Arslan’ın yönettiği diğer maçlarda, 2013-2014 Sezonunda, sahasında Erzurumspor’la 1-1, geçen sezon ise deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalırken, tek yenilgisini 2015-2016 sezonunda, deplasmanda Kastamonuspor’a karşı 2-1’lik skorla aldı.

Bu maçlarda Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular 8 sarı, 2 kırmızı kart, rakip takım oyuncuları ise 9 sarı kart gördü.

BANDIRMA 10 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Yiğit Arslan, Bandırmaspor’un ise 10 maçını yönetti. Balıkesir temsilcisi bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi alırken, tek galibiyetinde bu sezon deplasmanda Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup etti.

Bandırmasporlu futbolcular 10 maçta 20 sarı, rakipleri ise 30 sarı, 1 kırmızı kart gördü.