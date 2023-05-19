Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Esenler Erokspor Stadı’nda oynanacak maçta Aydın bölgesi B klasman hakemlerinden Eren Özyemişcioğlu düdük çalacak. Saat 15.00’te başlayacak karşılaşmada Eren Özyemişcioğlu’nun yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Kürşathan Akın ve Balıkesir bölgesinden Enes Biroğlu yapacak. Yine Balıkesir bölgesinden Emre Küçük de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

İKİNCİ KEZ YÖNETECEK

Eren Özyemişcioğlu, kariyerinde hem Çorum FK’nın hem de Arnavutköy’ün ikinci kez maçını yönetecek. Aydınlı hakem, Çorum FK’nın 2020-2021 Sezonunun 29.haftasında, Amed Sportif Faaliyetler’i deplasmanda 2-1 yendiği maçta, Aranvutköy’ün ise bu sezon evinde Menemen FK’ya 2-1 yenildiği maçta düdük çaldı.