HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığı görevine Fuzuli Aydoğdu, 1. Daire Başkanlığı görevine ise Turan Kuloğlu seçildi. HSK üyeliğine geçtiğimiz haftalarda seçilen Çorumlu hemşehrimiz Hakan Yüksel de 1. Daire Üyeliği’ne seçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu, 1. Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu'nun seçildiğini bildirdi.

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HSK Genel Kurul toplantısında HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Fuzuli Aydoğdu, 2. Daire üyeliklerine Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş ve Seyfi Han'ın seçildiğini belirtti.

Toplantıda, HSK 1. Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu'nun seçildiğini ifade eden Tunç, Daire üyelerinin de Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever ve Sait Özdemir'den oluştuğunu duyurdu.

HSK daire başkanlarına ve üyelerine görevlerinde üstün muvaffakiyet dileyen Tunç, seçimin yargı teşkilatı, ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Editör: AA AJANS