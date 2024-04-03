Ahlatcı Çorum FK’nın dün Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Hakan Barış’ın MR’ı çekildi.

Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Hakan Barış, Ankara’da da ilk on birdeki yerini alırken, 61.dakikada aldığı darbe ile belinden sakatlandı. Oyuna devam edemeyen deneyimli orta saha oyuncusu, 63.dakikada yerine Atakan Akkaynak’a bırakırken, Ankara’da MR’ı çekildi.

Keçiörengücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hakan’ın sakatlığı ile ilgili durumu yarın netlik kazanacak.