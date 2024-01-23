Çorum FK'nın Iğdır FK'dan kadrosuna kattığı Hakan Barış bugün Çorum'a gelerek resmi imzayı attı.

Sportif Direktör Muhammet Fettahoğlu'nun katıldığı imza töreninnde resmi imzayı atan deneyimli orta saha oyuncusu yarın itibaren takımlar birlikte antrenmanlara başlayacak.

15 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST

Almanya doğumlu olan gurbetçi futbolcu, altyapı eğitimini Biefeld takımında alırken, Türkiye’de Dardanelspor, Manisaspor, Göztepe, Giresunspor, Adanaspor, Manisa FK ve en son Iğdır FK forması giydi.

Iğdır’da, 14 lig maçında 723 dakika süre alan gurbetçi futbolcu, 1 gol atıp 1 asist yaparken, Türkiye Kupası’nda ise 1 karşılaşmada 60 dakika süre aldı.