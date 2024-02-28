Hocalı Katliamı’nın üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu belirten Mustafa Köroğlu, “Her yıl, Hocalı şehitlerini anan Azerbaycan halkı ve ordusu, 2020’de 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı’nda kazandığı zaferin burukluğunu yaşıyor. Bu zafer, acı dolu geçmişin yarasını sarmış olsa da Hocalı Katliamının unutulmaz izlerini silememiştir.

Hak-İş olarak, bu acı dolu olayı, 32 yıl sonra bile lanetle ve nefretle kınıyoruz. Hayatını kaybeden tüm masum insanlarımızı, özellikle Hocalı ve Dağlık Karabağ’da şehit olanları rahmetle anıyoruz” dedi.

Ertuğrul Külcü de bundan 32 yıl önce Hocalı’da 613 Müslüman Türk’e katliam yapıldığını hatırlatarak, “Bu vahşeti bu mezalimi kınıyoruz. Olmayan katliama var diyen Avrupa, gözünün önündeki katliamı görmezden geliyor” dedi.

Editör: UĞUR GÖRKEM