ADD Başkanı Demirer, Atatürk’ün akıl ve bilim yolunun terk edilmesi ve uygulanan yanlış politikalar sonucu, bu büyük milletin, bayramını 101. yılda, tam olarak “huzur ve refah içinde” olamasa da, hain teröre, emperyalizmin saldırılarına ve içimizdeki işbirlikçilere inat “daha büyük şereflerle” coşkuyla, onur ve gururla kutlayacağını dile getirdi.

Uğur Demirer, yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Büyük Atatürk 10. Yıl Nutkuna

“Türk Milleti! Kurtuluş savaşına başladığımızın 15'inci yılındayız. Bugün cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun!” seslenişiyle başlayıp, “Türk Milleti! Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene!” sözleriyle bitiriyor.

Atatürk’ün akıl ve bilim yolunun terk edilmesi ve uygulanan yanlış politikalar sonucu “bu büyük millet bayramını” 101. yılda, tam olarak “huzur ve refah içinde” olamasa da, hain teröre, emperyalizmin saldırılarına ve içimizdeki işbirlikçilere inat “daha büyük şereflerle” coşkuyla, onur ve gururla kutlayacak, alanlarda, salonlarda, meydanlarda, sokak sokak yurdumuzun her yerinde Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağını ve Mustafa Kemal’in Askerleri olarak “Türk İstiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğimizi” haykıracağız elbette. Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene!”

