Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerine dair yaptığı açıklamada “Türk milletinin hassas değerlerine sahip çıkması gerektiğini düşündüğümüz kişilerin, utanç ve kızgınlıkla izlediğimiz açıklamalar yapmasını kabul edemiyoruz” dedi.

Galip Deniz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerine ilişkin değerlendirme yaparak Türk milletinin hassas değerlerine sahip çıkması gerektiğini düşündükleri kişilerin, utançla izledikleri açıklamalar yapmasını kabul etmediklerini bildirdi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak TUSAŞ'ta hayatını kaybeden şehitlere rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Galip Deniz, şehit aileleri ve gaziler olarak ülkede huzurun ve barışın hakim olmasını istediklerini kaydetti.

Şehit aileleri ve gaziler olarak, uluslararası dinamikleri, büyük projeleri ve çok bileşenli denklemleri de göz önünde bulundurduklarını, terör örgütünün silah bırakmasını ve bu sebeple örgütün lağvedilmesini istediklerini, ülkede huzurun ve barışın hakim olmasının da en büyük dilekleri olduğunu anlatan Galip Deniz, Öcalan’ın meclis çatısı altında konuşturulmasını kabul etmediklerini de bildirdi. Katillere umut hakkının da gündeme getirildiğini hatırlatan Deniz; “Son yaşadığımız olaylar, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin üzerinden de siyaset yapanların inandırıcılıklarını yitirmelerine sebep olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bizlere yaşattıklarınız, bugünde tarihe, kalın harflerle yazılacaktır. Bunu her yerde ve en yüksek sesle haykıracağız. Sizleri yüce Türk Milleti affetmeyecektir. Hele ki bizler asla affetmeyeceğiz” diye konuştu

Editör: SELDA FINDIK