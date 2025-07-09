Devane Camii’ndeki görevinden sonra uzun yıllar Kubbeli Camii’nde görev yapan emekli imam hatip Rıfat Özel hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazından sonra Ulumezar’da dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz ve çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi