araman'da düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finalinde Kurra Hafız Mustafa Gökmen'in oğlu Hafız Muhammed Emir Gökmen Türkiye 2'incisi oldu.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen yarışmanın Türkiye finali Karaman’da yapıldı. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen finale 17 ilden toplam 20 imam hatip lisesi ve ortaokulu öğrencisi katıldı.

Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' yarışmacılarından Emre Cami İmam Hatibi Hatibi Kurra Hafız Mustafa Gökmen'in oğlu Çorum İHL öğrencisi Hafız Muhammed Emir Gökmen Türkiye 2'incisi oldu.

Hafız Gökmen, Karabük'te düzenlenen bölge finalinde birinci olmuştu.

Editör: UĞUR GÖRKEM