Akşam yemeğine Uluslararası Kafkas Derneği yönetimi ile birlikte Yargıtay, Sayıştay mensupları, üst düzey askerlerle iş dünyasının seçkin mensupları katıldı.

UKD Genel Başkanı Uğuz Berk yemekte yaptığı konuşmada yurt dışında 20 ülkede yurt içinde 20 ilde temsilcilikleri bulunduğunu, gerek Pandemi sürecinde gerekse 6 Şubat Asrın Felaketi deprem sonrasında yardımlaşma konusunda önemli hizmetlere imza attıkların söyledi.

Basri Bağcı’nın AYM Başkanvekilliği görevine seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Berk, “UKD olarak kendisini böyle güzide katılımın sağlandığı bir ortamda misafir etmekten dolayı son derece mutlu olduk. Yaptığı ve yapacağı5 önemli hizmetlerde daima yanındayız. Sayın Bağcı’ya yeni görevinde başarılı hizmetlere devam edeceğine inancımız sonsuzdur” dedi.

Böyle güzide bir toplulukla biraraya gelmekten dolayı mutlu olduğunu anlatan Bağcı ise hayatının her aşamasında topluma hizmet gayretinin sürdüğünü vurgulayarak UKD camiasına teşekkür etti.

Yemekte Oğuz Berk tarafından Bağc’ya günün anısına geleneksel orijinal Çerkes kaması takdim edildi.

Editör: SELDA FINDIK