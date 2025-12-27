Kaza, İskilip ilçesi Hacıpiri Mahallesi ilçe çıkışında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki 06 DT 7474 plakalı hafif ticari araç ile R.E. yönetimindeki 19 FF 576 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrularak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.E., İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı