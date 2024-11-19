Rabia ve Hacı Kerep Balcı nın kızı, Makbule Hanım ve Şeyh Hacı Ali Haydar Efendinin gelini, Aliye Helvacı, Salih Zöngür ve Hacer Sema Uçak ın Anneleri, Osman Helvacı, Melek Zöngür ve Hasan Uçak'ın Kayınvalidesi Vergi Dairesinden Emekli Tahsildar Şükrü Zöngür ün Hanımı Hacı Şükran Zöngür vefat etti.

Şükran Zöngür'ün cenazesi yarın (20 Kasım 2024 Çarşamba günü) Akşemseddin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.