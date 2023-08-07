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Hacıbektaş Belediyesi’nin düzenlediği 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat etkinlikleri kapsamındaki yarışmalarda bugüne kadar 5 ödül kazanan Hasan İpek, altıncı ödülünü de “Sevgi kilit ise anahtar sensin” şiiri ile kazanmayı başardı. Hacıbektaş Belediyesi’nin 2011, 2013, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında düzenlediği yarışmalarda da çeşitli ödüller kazanan Hasan İpek ayrıca Çankaya Belediyesi’nin 2007’de Çankaya Marşı Söz Yarışması’nda mansiyon, 1999’da Mezopotamya Kültür Merkezi yarışmasında üçüncü ve Yılmaz Güney Sinema Ödülü ile birlikte dokuzuncu ödülünü kazandı.

1949 yılında Alaca’nın Külah Köyü’nde dünyaya gelen Hasan İpek ödülünü 16 Ağustos 2023 günü Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenecek törende alacak.