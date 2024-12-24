Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 14. Sokak'ta ikamet eden 32 yaşındaki Yalçın Kafa'dan haber alamayan yakınları eve geldiklerinde genci hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ekiplerince ikamette yapılan incelemenin ardından Kafa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.