İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu, Ankara’da düzenlenen 1. Ankara Çocuk ve Gençlik Koroları Festivali’nde önemli bir başarıya imza attı.

Koro, şef Demet Başaran yönetiminde festivalde beş eser seslendirerek ilimizi temsil etti. Performansıyla beğeni toplayan Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu yarışma jürisi tarafından “Gözü Şefinde Kulağı Müzikte Koro Şef Uyumu” ödülüne layık görüldü. Ödül koro şefi Demet Başaran’a iletilirken, elde edilen başarı memnuniyetle karşılandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada festivalde büyük başarı elde eden Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu öğrencileri ile Müzik Öğretmenleri Demet Başaran, Sacide Önsöz ile Ferda Boyacı tebrik edildi.

