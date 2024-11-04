Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ankara deplasmanında alınan Keçiörengücü galibiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Güzel günler yakındır Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.

NİCE GALİBİYETLER BİZİ BEKLİYOR

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 11.hafta maçında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü karşısında iki kez geriye düşmesine ve ilk yarıyı 2-1 yenik kapatmasına rağmen 90+1.dakikada Zargo Toure’nin attığı golle 3-2 kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet aldı. Kulübün onursal başkanı Muhsin Dere, her karşılaşmadan sonra olduğu gibi Keçiörengücü zaferinden sonra da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Takım oturdukça daha iyi sonuçlar alacaklarına vurgu yaparken, tüm taraftarları Cumartesi günkü Pendikspor maçına davet etti.

Dere’nin “Güzel günler yakındır Allah’ın izniyle” başlığı altında yaptığı açıklama şöyle: “Ahlatcı Çorum FK’mız, Ankara Keçiörengücü karşısında, geriye düştüğü karşılaşmadan müthiş bir geri dönüşle 3-2 galip ayrıldı.

Takımımızın stratejisi oturdukça, yeni transferlerimiz takıma adapte oldukça ve büyük Çorum FK taraftarı desteğini esirgemedikçe nice galibiyetler bizi bekliyor...

BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR CAMİAYIZ

Biz büyük ve güçlü bir camiayız. Zaman, takımımıza, teknik ekibimize ve yönetimimize olduğundan daha çok destek olma zamanıdır. Büyük Çorum FK taraftarına çağrımdır. Önümüzdeki hafta Pendikspor maçında tribünlerimizi dolu dolu görüp takımımıza desteğimizi hep birlikte artıralım.

Çorum FK’mız hepimize emanet.”