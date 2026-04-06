Eğitim-İş Çorum Şubesi, “Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim” eylem planı kapsamında imza kampanyası başlatarak, broşür dağıtım çalışması yaptı.

Kadeş Barış Meydanı’nda stant açan Eğitim-İş Çorum Şubesi’nin imza kampanyasına çok sayıda vatandaş imzalarıyla destek verdi.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel ve Yönetim Kurulu Üyelerinin önderliğinde düzenlenen imza kampanyası öncesi ise broşür dağıtımı yapıldı.

İmza kampanyasının ülke genelinde eş zamanlı olarak açıldığı bildirildi.

Dağıtılan broşürlerde; “Eğitim-İş olarak; eğitim hakkının kamusal, eşit ve güvenli koşullarda sağlanması için tüm üyelerimizi, eğitim emekçilerini ve velileri bu haklı mücadeleyi büyütmeye çağırıyor, “Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim” için başlattığımız imza kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz” ifadesi yer aldı.

Eğitim-İş Yönetim Kurulu, güvensiz okul ortamlarına, yetersiz koşullara ve ihmallere sessiz kalmayacaklarını belirterek, “Güvenli okul, sağlıklı eğitim herkesin hakkıdır. Güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı; tüm öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin en temel hakkıdır. Bu doğrultuda taleplerimizin yetkililer tarafından karşılık bulmasını bekliyoruz” dedi.

Eğitim-İş yöneticileri, imza kampanyasına destek veren tüm yurttaşlara teşekkür etti.

