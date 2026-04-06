Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak avukatların hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanmasındaki rolüne dikkat çekti.

Adaletin yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlarla değil, sürecin her aşamasında hakkı savunan ve hukuku yaşatanların varlığıyla mümkün olduğunu vurgulayan Afacan bu kapsamda hukukun üstünlüğünü savunmayı meslek edinen tüm avukatların gününün saygıyla kutlandığını ifade etti.

Avukatlık mesleğinin, bireyin hak arama özgürlüğünün teminatı ve savunma hakkının en güçlü temsilcisi olduğu belirten Afacan adil yargılanma ilkesinin hayata geçirilmesinde avukatların kritik bir rol üstlendiğini kaydetti. Avukatların yalnızca bir meslek grubunu değil, aynı zamanda toplumun vicdanını temsil ettiğini de ifade ederek günümüzde avukatların karşı karşıya olduğu mesleki zorluklara da değinen Erol Afacan artan iş yükü ve güvenlik sorunlarının savunma mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Güçlü bir hukuk sisteminin, ancak bağımsız ve etkin bir savunma ile mümkün olacağını dile getiren Eczacı Odası Başkanı Afacan, meslekler arası dayanışmanın önemine dikkat çekerek, hak, hukuk ve adalet kavramlarının toplumun tüm kesimlerinde korunması gerektiğini dile getirdi.

