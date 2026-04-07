TEİAŞ Genel Müdürlüğü İşyerlerinin Sürekli İşçi Kadrolarına ön lisans mezunu adaylar başvurabilecek. Alım kapsamında önlisans mezunu adaylar arasından 396 tekniker ile 6 yardımcı hizmetler personeli istihdam edilecek. Bu tekniker kadroları, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir gibi birçok farklı ilde istihdam edilecek olup, il bazında detaylı dağılım TEİAŞ'ın resmi duyurusunda yer almaktadır. Yardımcı hizmetler kadroları ise Ankara ilinde görevlendirilecektir.

ÇORUM'DA PERSONEL ALIMI

Kurumun ilanına göre Çorum'da görevlendirilmek üzere 1 elektrik teknikeri alınacak.

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (13-17.04.2026 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecektir. Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketin internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri ile başvuru esnasında istenilen belgeler, TEİAŞ'ın resmi internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmında 15 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecektir.