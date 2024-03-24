Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Mart ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,6 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 120,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 oranında azalarak 113,3 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında azalarak 88,6 değerini aldı.

Editör: HABER MERKEZİ