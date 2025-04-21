Çorum merkeze bağlı Sarimbey Köyü’nden merhum Nazik ve Rıza Yıldırımgök’ün oğlu, Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği önceki dönem başkanlarından Sultan Yıldırmgök’ün eşi, PTT AVM çalışanlarından Ömür Yıldırımgök ve öğretmen Zeka Yıldırmgök’ün babası, eğitim camiasının yakından tanıdığı isimlerden Gürsel Yıldırımgök’ün cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde Dede Nurettin Aksoy’un gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka Yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Sarimbey Köyü’nde toprağa verildi.

Yakalandığı hastalık sonucu vefat eden, Haydar Ali ve Ali Yıldırımgök ile merhum Feride Temir, Latife Aykan ve Yeter Erkoç’un kardeşleri olan Gürsel Yıldırımgök’ün cenazesine CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, CHP eski il başkanları, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: KEMAL YOLYAPAR