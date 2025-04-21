Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yapımı tamamlanan ve TOKİ’den belediyeye devir işlemlerinin de tamamlandığını 100. Yıl Millet Bahçesi’nin 19 Mayıs’ta açılacağının müjdesini verdi.

Aşgın, “Eski stadın olduğu yerde 100. Yıl Millet Bahçesi TOKİ marifetiyle yapıldı. Yapımı tamamlandıktan sonra belediye olarak devraldık. 100. Yıl Millet Bahçemiz içerisinde bir millet kıraathanesi açacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Buranın açılışını 19 Mayıs’ta yapacağız. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım. Millet Bahçemiz içerisinde millet kıraathanemiz olacak. Kıraathanemiz içerisinde Kültür Bakanlığımız ile birlikte hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin faydalanabileceği alan olacak. Özellikle öğrenci kardeşlerimizin faydalanabileceği, rahatça derslerini çalışabileceği kütüphane ve kitap kafe olacak” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ