MMO Samsun Şubesi'nin düzenlediği 69. Yıl Kokteyl ve Onur Gecesi'nde meslek yaşamlarında 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 ve 65. yılını dolduran makine ve endüstri mühendisi üyelerini onurlandırıldı.

ONUR GECESİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'ndaki Onur Gecesi'ne Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Kurgan, OMÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Yapıcı, Samsun Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Keleş, TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Veli Kebapçı, Samsun Akademik Odalar Birliği Dönem Koordinatörü Dilaver Öğütçü, üyeler ve aileleri katıldı.



Onur Gecesi'nde bir konuşma yapan MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan; Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat illerini kapsayan şubelerinin bugün itibarıyla 3 bin 112 üye, 468 öğrenci üye olmak üzere toplamda 3 bin 580 üyeye ulaştığını belirterek, "MMO Samsun Şubesi, 20'si makine mühendisi olmak üzere 24 personeli ile faaliyetlerini sürdürmektedir" dedi.

“HAYATIN HER AŞAMASINDAYIZ”

MMO üyelerinin, günlük hayatın her aşamasında hemen hemen her sektörde mesleki bilgi ve becerilerini toplumsal fayda için kullanmaya çaba gösterdiklerini ifade eden Kadir Gürkan, "Serbest ya da ücretli olarak özel sektör ve kamuda çalışmakta olan üyelerimizin özlük hakları konusunda iyileştirme gerekmektedir. Bu iyileştirme çalışmalarının meslek odalarının da içerisinde bulunacağı bir yapıyla yapılması demokratikleşen, sanayileşen bir Türkiye için yerinde olacaktır" diye konuştu.



“RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE İSRAİL’İN GAZZE’Yİ İŞGALİ SONA ERMELİ”

Gürkan, “Devam etmekte olan Rusya Ukrayna Savaşı, İsrail’in Gazzeyi İşgal Girişimi başta çocuklar olmak üzere masum insanların hayatlarını kaybetmelerine, kan ve gözyaşının dökülmesine sebebiyet vermektedir. Kötünün ve güçlünün egemen olduğu günümüz dünyasında biran önce saldırıların sona ermesi, bölgede barışın tesis edilmesi en büyük temennimizdir" şeklinde konuştu.