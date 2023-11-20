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Türkiye Grekoromen Güreş Süper Ligi’nde mücadele eden Çorum Belediyesi Spor Kulübü, yarı finale yükselemedi ama ligde kalmayı başardı.

Türkiye Serbest Güreş Süper Ligi’nden sonra grekoromen müsabakaları da Yozgat’ta yapıldı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda, ligde yer alan 14 takım, 3 gruba ayrıldı. Çorum Belediyesi Spor Kulübü, Kayseri Şekerspor, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Ankara EGO Spor Kulübü ile birlikte C grubunda yer aldı. Kayseri Şeker ve Konya Büyükşehir Belediye’ye 8-2 yenilen Çorum temsilcisi, Ankara EGO’yu da 8-2 yenerek grubunu üçüncü tamamladı. Bu galibiyet, Çorum temsilcisini ligde bırakırken, sezonu 9.sırada tamamlamasını ve gelecek sezon da Süper Lig’de yoluna devam etmesini sağladı.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı’nda, idareci Levent Kaleli ve antrenörler Çelebi Bayır ile İsmail Bülent Tuzcu nezaretinde Selçuk Öztekin, Himmet Sandıklılı, Ali Sürmeli, Abdurrahman Altan, Harun Selim Koçak, Talha Aydoğdu, Denizcan Çırak, Samet Yaldıran, Tansel Can Örtücü ve Oğuz Kayar mücadele etti.

Öte yandan, İstanbul Kasımpaşa ve İstanbul Sancaktepe ligden düşen takımlar oldular.

Grup aşamasının ardından çeyrek final müsabakaları yapılırken, Ankara ASKİ, İstanbul Büyükşehir Belediye, Kayseri Şekerspor ve Ankara TEİAŞ Spor Kulübü yarı finale yükseldiler. Yarı final müsabakaların yapılacağı yer ve tarih önümüzdeki günlerde belli olacak.