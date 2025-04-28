İskilip Belediye Spor Kulübü’nün milli güreşçileri Esma ve Özdenur Özmez kardeşler, Rize’de düzenlenen Okul Sporları Liseli Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonasında da derece yaptılar.

Antrenör Adem Uysal nezaretinde, İskilip Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına mindere çıkan Özmez kardeşlerden Özdenur, 65 kiloda karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

57 kiloda mücadele eden Esma Özmez ise elemelerdeki rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Şampiyonluk müsabakasında yenilen Esma, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

İskilip Belediye Spor Kulübü, Özmez kardeşlerin kazandığı başarı nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Başarıda emeği geçen sporcularımızı ve Antrenörümüz Adem Uysal’ı tebrik ediyor; İskilip Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimine ve destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Daha nice şampiyonluklara hep birlikte yürümeye kararlıyız!” ifadeleri kullanıldı.