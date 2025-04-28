Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 10-13 Nisan tarihlerinde, 72 ilden 3.500 sporcunun katılımıyla Kocaeli’nde düzenlenen Çocuklar Karate Türkiye Şampiyonası’nda derece yapan Çorum Belediye Spor Kulübü karatecilerini tebrik etti.

Şampiyonada, +40 kiloda şampiyon olan Begüm Akpınar, 30 kiloda üçüncü olan Elif Gökçe Beşikçi, 50 kiloda üçüncü olan Buğra Özeker ve 35 kiloda üçüncü olan Hatice Sena Çolak, il temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Samet Türe nezaretinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak da hazır bulundu.

Belediye Başkanı Aşgın, derece yapan karatecileri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler verirken, mücadele edecekleri Balkan şampiyonası için başarı dileklerinde bulundu. Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak, her zaman gençlerimizin ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Başarılarınızla gurur duyuyoruz” dedi.