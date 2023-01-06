Güreş Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programındaki ilk etkinlik olan U23 Grekoromen Türkiye Şampiyonası bugün Çorum’da başlıyor.

Teknik toplantısı dün, saat 17.00’de, Atatürk Spor Salonu’ndaki Aşiyan Cafe’de gerçekleştirilen toplantıya yurt genelinden 800 civarında güreşçi katılacak. Aynı zamanda milli takım seçmesi niteliği de taşıyan şampiyona, Atatürk Spor Salonu’nda, 3 gün sürecek.

Şampiyonada bugün, 55, 63, 72, 82 ve 97 kiloların eleme ve yarı final müsabakaları yapılacak. Müsabakalar saat 11.00’de başlayacak.

Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek Türkiye Şampiyonasının açılış töreni ise yarın akşam, 17.30’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Şampiyona 8 Ocak Pazar günü saat 15.00’te düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.



(Rıfat KARA)

