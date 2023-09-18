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Geçtiğimiz yıl düzenlenen Osmancık Yağlı Güreşlerinde yaptığı rekor bağış ile Türkiye’nin en büyük 3 güreş ağasından biri olan Selman Erdoğan, bu yıl düzenlenecek güreşler için hazırlıklara başladı.

Güreş arenasının hazırlanması ve tasarımıyla yakından ilgilenen Erdoğan, özel misafirleri için de protokol çadırı kurdurdu.

Güreş arenasından güreş severlere seslenen Erdoğan, tüm güreş severleri 23 Eylül’de Osmancık’a davet etti.

Erdoğan’ın mesajı şöyle:

“23 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan Osmancık Yağlı Güreşlerimize, pehlivanlar diyarı güzel Osmancık’a, Anadolu’nun Kırkpınar’ına, tarih yazacak güreşlere tüm halkımızı bekliyoruz”