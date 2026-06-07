Güreş Aday Hakem Kursu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapıldı. Güreş Federasyonu tarafından açılan aday hakem kursunda ilimiz uluslararası hakemleri İsmail Eker ve Murat İnan aday hakemlere dersler veriyorlar. Teorik derslerin ardından salonda yapılacak uygulama dersleri ile devam edecek.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Yağbat kursu ziyaret ederek kursiyerlere bir konuşma yaptıi. Yağbat kurs sonunda aday hakem olarak Çorum ve Türk hakemliğine hizmetlerinde başarılar diledi.