Bir dizi programa katılmak için Çorum’a gelen Bakan Mustafa Çiftçi, açılış programında yaptığı konuşmada Çorum FK’yı da tebrik etti.

Çorum FK’dan Çorumsporumuz diye hitap eden Bakan Çiftçi, Süper Lig’e yükselmesinden dolayı da gurur duyduklarını söyledi.

Çorumspor’un tarihi bir başarıya imza attığının da altını çizen Çiftçi, “Çorum adına tarihi bir başarıya imza atan hepimizi gururlandıran Çorumspor’u tebrik ediyorum. Başta Kulüp Başkanı olmak üzere yöneticilerimizi, teknik heyetimizi ve büyük Çorumspor taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah 1.Lig’de olduğu gibi Süper Lig’de tutunacağını ve büyük başarılara imza atacağına canı gönülden inanıyorum. İçişleri Bakanlığı olarak Çorum FK’nın Süper Lig’de içeride oynayacağı maçları yakından takip edip güvenliği daha da arttırmak için gerekeni yapacağız” dedi.