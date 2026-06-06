Çorum Belediyespor ile Suadiye Basketbol arasında Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu’nda oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Mücadelenin ilk periyodu dengede geçerken, İstanbul temsilcisi bu bölümü 2 sayı önde tamamladı.

İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Çorum temsilcisi, etkili performansıyla bu bölümü 18-13 kazanarak soyunma odasına 39-36 üstün girdi. Üçüncü periyotta rakibine karşı zor anlar yaşayan Kırmızı-Siyahlılar, 11 sayı geriye düşmesine rağmen son periyotta müthiş bir geri dönüşe imza attı. Büyük bir mücadele ortaya koyan Çorum Belediyespor, final periyodunu 12 sayı farkla kazanarak parkeden 66-62 galip ayrıldı.

Bu sonuçla final turuna kritik bir galibiyetle başlayan Çorum ekibi, ikinci maçında bugün saat 19.00’da yine aynı salonda İstanbul temsilcisi Titan Akademi ile karşı karşıya gelecek.

Çorum Belediyespor, bu mücadeleyi de kazanarak final yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.