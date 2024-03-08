Çorum Belediyesi, Tarihi Şehir Meydanı’nın kayıp mirası olan Güpür Hamamı’nı restore ederek şehir yaşamına kazandırmak için çalışmalara hız verdi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürü Özgür Seyhan Akça ve beraberindeki uzmanlarla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.



Ulucami külliyesinin en önemli parçalarından biri olan Güpür Hamamının yaklaşık 40 yıldır kaderine terk edilmiş bir halde olduğunu belirten Başkan Halil İbrahim Aşgın “Tarihi Şehir Meydanımızı planlarken sadece peyzaj alanları oluşturulması değil aynı zamanda tarihi yapıların da ayağa kaldırılmasını benimsedik. Güpür Hamamını maliklerinden satın alarak Belediyemize kazandırdık. Bundan sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığımızla restorasyon sürecini tamamlayacağız. Burayı Tarihi Şehir Meydanının ruhuna uygun bir mekân olarak düzenleyeceğiz.” dedi.