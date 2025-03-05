Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Çorumlu hemşehrimiz Özcan Güngör, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

A Parti Genel Başkan Yardımcısı Güngör ve beraberindeki A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet ile parti yöneticileri şehit ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Bayat’un Çukuröz Köyü’nde ikamet eden Şehit Mustafa Uzlu’nun babası Sadık Uslu ile görüşen A Parti Genel Başkan Yardımcısı Güngör, başsağlığı diledi.

Özcan Güngör ziyarette: “Tüm şehitlerimizin üzerimizde hakkı var. Bizim de onları kıymetli ailelerine vefa borcumuz var. Şehitlerimiz her daim dualarımızda ve gönüllerimizde. Rabbim şehadetlerini kabul etsin” görüşüne yer verdi.

Ziyarette şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Editör: HABER MERKEZİ