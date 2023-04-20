Çorum FK’nın ligin üstünde bir takım olduğunu kaydeden Bahaddin Güneş, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada; “İyi bir takıma karşı oynadık. Çorum FK, bu ligin üstünde bir takım. Bizi soracak olursanız, biz bu maçta yenilgiyi hak etmedik. Çünkü 3-4 tane net pozisyonumuz var, direkten dönen toplarımız var. Futbolda bunlar olabiliyor. Çorum FK’yı, Başkanını, yönetimini, özellikle Oğuzhan başkanı tebrik ediyorum. Çok iyi bir takım kurmuş. Bu şehre şampiyonluk yakışır. Stadyum, taraftar, atmosfer, takım inanılmaz bir takım. Kaptan Murat benim oyuncum, Samsunspor’da beraber şampiyon olduk. Erkan Kaş keza aynısı, Hurşit, zaten Ali bizden gitme, İnegölspor’dan.

Biz de can derdindeyiz. Kümede kalmanın hesaplarını yapıyoruz. Şanssız goller yedik. Bana göre iki gol de şanssız. Zaten siz de çektiniz, herkez gördü. Sizi de tebrik ediyorum. 2.Lig olmasına rağmen, böyle kaliteli bir yayın yapıyorsunuz” şeklinde ifadeler kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

