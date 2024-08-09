Gündoğdu Yıldırım, deneme türündeki kitabının arka kapağında şunları söylüyor:

“Nazım Hikmet, ‘Bir at başı gibi uzanan bu memleket bizim.’ demiş. Büyük Selçuklu Devleti’nin 1071’de Malazgirt Savaşı’nda galip gelmesiyle Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış; Osmanlı Devleti’nin 1453 yılında İstanbul’u Bizanslıların elinden almasıyla memleket bizim olmuş. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasıyla yurttan düşmanlar temizlenmiş, meclisin açılması ve cumhuriyetin ilanıyla da yeni bir devlet kurulmuş.

‘Bir karış toprağımızı kimseye vermeyiz. Toprağımızda gözü olanın gözünü oyarız.’ dedik tarih boyunca. Kim memleketimize göz dikmişse hepsinin de gözünü oymuşuzdur.

Selçuklular Orta Asya’dan at sırtında Anadolu’nun kapılarına dayandığında kimler vardı Anadolu’da? Hiçbir Türk evladının kafasında bu sorunun yanıtı yoktur.