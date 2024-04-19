Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Erkekler Voleybol Grup Birinciliği Çorum'da devam ediyor. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği grup birinciliği ilk maçında Çorum temsilcisi Gündoğaspor Sivas Belediyespor'u 3-2 mağlup etmişti. Dün gruptaki ikinci maçını Tevfik Kış Spor Salonu'nda Tokat Belediye Plevnespor ile oynayan Gündoğaspor ilk sette rakibini zaman zaman zorlamasına rağmen 20-25 mağlup oldu. İkinci sette rakibin smaçlarını durdurmakta zorlanan Çorum temsilcisi bu seti de 25-18 kaybederek 2-0 geriye düştü. Son sette moral olarak çöken Gündoğaspor bu seti de 14 sayı farkla kaybederek maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.

Çorum temsilcisi gruptaki son maçını bugün saat 14.00'de aynı salonda Mesaspor ile oynayacak.

Editör: HABER MERKEZİ