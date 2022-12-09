Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışlarda heyecan sona erdi. Fuar Alanı Koştu Pisti’nde gerçekleşen yarışlara 51 özel sporcu katıldı. Uzun atlama, 3000 metre ve mental olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Uzun atlama (erkek): 1.Ferhat Pamuk, 2.Abdulmuttalip Türkmen, 3.Fırat Abatay, 4.Süleyman Arslan.

Uzun atlama (kız): 1.Gizem Öksüm, 2.Havane Bacak, 3.Azime Toprak, 4.Ebru Yayla.

300 metre (erkek): 1.Ferhat Pamuk, 2.Buğra Şöhret, 3.Reşat Götktuğ Yazar, 4.Abdulmuttalip Türkmen.

3000 metre (kız): 1.Pınar Kurt, 2.Melike Nur Metin, 3.Elif Demircan, 4.Mehtap Karaağaç.

Mental 1 (erkek): 1.Ferhat Pamuk, 2.Buğra Şöhret, 3.Reşat Göktuğ Yazar, 4.Abdulmuttalip Türkmen.

Mental 2(erkek): 1.A. Baki Yılmaz, 2.Hamza Karaca, 3.Süleyman Kışla, 4.Engin Şahin.

Mental (kız): 1.Gizem Öksüm, 2.Zerda Çöl, 3.Elifnur Toprakkaya, 4.Ebru Yayla.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya verildi.



(Rıfat KARA)

