Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in mart ayında oluşturulacak yeni kabinede cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yer alacağını söyledi.

AKP’nin 23 Şubat'ta yapılacak büyük kongresi öncesi kulisler hareketli. Son olarak eski İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun AKP’ye geçmesinin ardından eski Genel Başkan Meral Akşener hakkında ortaya atılan iddialar yeniden gündem oldu.

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, son olarak Akşener ile ilgili dikkat çeken sözler sarf ederken, Akşener'in yeni görevini ve tarihini de açıkladı. Akşener tarafı ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Portakal konuyla ilgili şunları söyledi: "İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili de bir kulis bilgisi vereyim. Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat'ta.

"AKŞENER YENİ KABİNE'DE OLACAK"

Martta, yeni kabinede cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak. Onun ismini duyacağız. Zaten önce çevresindeki adamları gönderdi. Önümüzdeki günlerde Ünal Karaman da geçecek. Net bir şekilde onu da sizlerle paylaşayım. Bu da işte duruşsuzluk, başka bir şey değil. Yazık.

"ELLER SIKIŞILMIŞ"

Cevdet Yılmaz devam edecek mi etmeyecek mi? İkinci bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mı bilmiyorum? Ama Meral Akşener'in de cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesinleşmiş. Eller sıkışılmış. Hayırlısı olsun diyelim."