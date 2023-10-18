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Fiziksel aktivitenin, bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığın korunması ve iyileştirilmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Kızılay yönetimi yürüyüş yapmanın tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık (aerobik) aktivitesi olduğu hatırlattı.



“Dayanıklılık aktiviteleri vücudumuzun oksijeni kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir” denilen açıklamada günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmanın insan sağlığı için faydalarına da değinildi.

Sosyal mesafeyi koruyarak bireysel olarak yapılan yürüyüş aktivitesinin fiziksel ve ruhsal açıdan sağlığı desteklediğini belirten Kızılay Yönetim Kurulu açıklamasında: “Yürüyüş kendimizin ve toplumun sağlığını riske atmadan yapabileceğimiz ideal bir aktivitedir. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika; 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmalıdır” sözlerine yer verdi.



Fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi haline getirmek için yürüyüşün önemine dikkat çeken Kızılay “Yürüyüşü günlük aktiviteleriniz içerisine kolayca yerleştirebilirsiniz. Yürüyüş yapmak için ayrıca bir alet veya özel hazırlık gerekmez. Gün içerisinde toplu taşıma aracı kullanıyorsanız ineceğiniz yerden bir-iki durak önce inip yürüyebilir veya arabanızı gideceğiniz yerin önüne değil birkaç sokak uzağa park ederek gideceğiniz yere yürüyebilirsiniz. Ayrıca, size en yakın belediyelere ait yürüyüş yollarından veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait spor tesislerinden faydalanabilirsiniz” görüşüne yer verdi.