Murat Günay açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde sürdürdüğümüz AK davamıza gönül veren tüm hemşehrilerimizi 25 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştireceğimiz İl Kongremize davet ediyoruz.

Teşkilatlarımızın birliğini, beraberliğini ve AK Parti bayrağımızı daha ileriye taşıyacak kıymetli dava arkadaşımız Av. Yakup Alar’a görevinde kolaylık ve muvaffakiyetler dilerim" dedi.

Bayrağı devralacak olan AK Parti Çorum İl Başkan Adayı Av. Yakup Alar ise, “Bugüne kadar yaptığı tüm emek ve hizmetlerinden dolayı Mevcut İl Başkanımız Av. Murat Günay'a çok teşekkür ederim. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Tüm partililerimizi kongremize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi